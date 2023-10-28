السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. هكذا بدت ساحات الحرم المكي بعد هطول أمطار الخير

أمطار مكة
أمطار الحرم المكي
أ أ
وثق مقطع فيديو أجواء الحرم المكي الشريف، بعد هطول أمطار الخير خلال الساعات القليلة الماضية.

أمطار الحرم المكي

وأظهر المقطع، أمطار الخير تملأ ساحات الحرم المكي، فيما بادر العاملون لنزح المياه لتهيئة ساحات الحرم للمصلين.اضافة اعلان
وتشهد العديد من المناطق، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة، من المتوقع أن تستمر لساعات، جعلها الله أمطار خير وبركة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

أمطار وسيول وبرد

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

اقرأ أيضا

Capture22
12:55 ص الجمعة، 27 أكتوبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات في نجران

فيل
9:11 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

مشهد مذهل.. فيل يقتلع شجرة ضخمة من جذورها

ا
11:16 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

فيديو مثير .. لن تصدق ما فعله أطباء أثناء إجراء عملية جراحية بالهند

الطفلة
6:55 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

مشهد يبكي القلوب.. طفلة فلسطينية تحتضن القرآن أثناء القصف

اقرأ أيضا

"صلاتك أولًا".. فضل المحافظة على الصلاة وأدائها في وقتها (فيديو)

شخص يبتكر طريقة لإصلاح صدمات السيارة

شاهد.. بردية كثيفه شرق محافظة طريف

فيديو متداول.. فعل غريب من قائدة مركبة تسببت في أزمة مرورية خانقة بالرياض

أسد وزرافة وجها لوجه.. وضربات موجعة تجبره على الفرار

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

شلالات وادي ليه 7:44 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

مشاهد لجريان وادي ليه بمكة المكرمة

أمطار شفا الطائف 6:07 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

شاهد.. هطول الأمطار على طريق الشفا الطائف

أمطار شرق مكة 7:06 م السبت، 07 أكتوبر 2023

شاهد.. هطول أمطار غزيرة شرق مكة المكرمة

أمطار جنوب غرب الجوف 1:41 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

شاهد.. هطول الأمطار جنوب غرب الجوف

اقرأ أيضا

الطفل
6:36 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

مشهد يخلع القلوب.. طفل فلسطيني يقرأ القرآن عوضا عن مادة "التخدير"

إعصار
7:20 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

الإمارات.. إعصار قمعي يضرب شرق إمارة رأس الخيمة (فيديو)

ا
6:10 م الأحد، 22 أكتوبر 2023

فيديو صادم لمواطن يكشف شق صاحب منزل لإطارات 3 سيارات

سكوتر حريق
9:29 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

مشاهد صادمة لاحتراق مجلس بالكامل بسبب سكوتر كهربائي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

Capture
8:42 م السبت، 28 أكتوبر 2023

لحظة إنقاذ أحد العالقين في سيول وادي نعمان شرق مكة المكرمة

سيول وإنقاذ
6:28 م السبت، 28 أكتوبر 2023

لقطات تحبس الأنفاس.. مواطن ينقذ عائلة محتجزة في سيول المخواة باستخدام شيول

هطول امطار وضباب
5:33 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تحذير عاجل لمستخدمي الطرق في حائل

علم المملكة
4:18 م السبت، 28 أكتوبر 2023

المملكة تدين وتشجب العمليات البرية لجيش الاحتلال في غزة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
4:11 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. قوات الأمن تداهم منزلًا شعبيًا في مكة فكانت الصدمة

البصل
9:35 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

إقبال كبير.. توفر البصل بغزارة في أسواق المملكة خاصة "العزيزية"