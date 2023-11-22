شاهد.. هطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف

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أمطار على الطائف اضافة اعلان



حالة مطرية بمعظم المناطق



رياح نشطة مثيرة للأتربة



الدفاع المدني يدعو للحذر



#شاهد

أمطار مع برد على الخرائق شرق #الطائف

الأربعاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ

رصد : ضاوي النفيعي

عبر : @1984_asd pic.twitter.com/rHgmacvNeb — FAHAD (@FAHAD_1322) November 22, 2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير وتساقط البرد على الطائف.وأظهر المقطع، تساقط كثيف لحبات البرد، بالتزامن مع هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.