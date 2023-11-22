شاهد.. هطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير وتساقط البرد على الطائف.
أمطار على الطائف
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وأظهر المقطع، تساقط كثيف لحبات البرد، بالتزامن مع هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
حالة مطرية بمعظم المناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.
رياح نشطة مثيرة للأتربة
وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
الدفاع المدني يدعو للحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
#شاهد— FAHAD (@FAHAD_1322) November 22, 2023
أمطار مع برد على الخرائق شرق #الطائف
الأربعاء ٨ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : ضاوي النفيعي
عبر : @1984_asd pic.twitter.com/rHgmacvNeb