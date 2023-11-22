الخميس، 09 جمادى الأولى 1445 ، 23 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. هطول الأمطار وتساقط البرد شرق الطائف

أمطار وبرد في الطائف
أمطار وبرد بالطائف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير وتساقط البرد على الطائف.

أمطار على الطائفاضافة اعلان


وأظهر المقطع، تساقط كثيف لحبات البرد، بالتزامن مع هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

حالة مطرية بمعظم المناطق


وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

رياح نشطة مثيرة للأتربة


وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو للحذر


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


اقرأ أيضا

البرق في السماء
2:35 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

شاهد.. بروق شديدة تضيء السماء شمال شرق القصيم

ا
8:55 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

ليس سويسرا ولا هولندا.. فيديو متداول لمشهد مبهج من جازان

فيديو
12:54 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

لن تصدق ما فعله غراب لأجل تجهيز وجبة غذائية له (فيديو)

صواعق المظيلف
12:43 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار وصواعق جنوب شرق المظيلف

اقرأ أيضا

تصوير جوي يأسر العقول لسيول المجمعة

مشهد مذهل.. عاصفة عاتية تشطر سفينة لنصفين (فيديو)

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول غرب الرياض

شاهد.. جريان وتدفق سيول شعيب الأرطاوي جنوب القصيم

شاهد.. أمطار غزيرة وبرد وسيول جنوب الرس

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صواعق المظيلف 12:43 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار وصواعق جنوب شرق المظيلف

سيول المجمعة 9:47 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

تصوير جوي يأسر العقول لسيول المجمعة

سيول الرياض 7:20 م الإثنين، 20 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول غرب الرياض

شلالات 5:52 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات طريق الحرة شمال مكة المكرمة

اقرأ أيضا

أمطار حي لمونسية
2:09 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

شاهد.. مياه الأمطار تغرق موقف سيارات بحي المونسية بالرياض

h
6:15 م الخميس، 16 نوفمبر 2023

عمل بطولي.. فيديو متداول لفزعة مواطن لإخماد حريق بمنزل جاره

شلالات
5:52 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات طريق الحرة شمال مكة المكرمة

سيول أمطار
9:36 م الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

شاهد.. جريان السيول جنوب المدينة المنورة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة وسيول
2:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض و11 منطقة حتى هذا الموعد

أخبار السعودية
1:51 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. أماكن تطعيم الأنفلونزا الموسمية بالرياض وتسجيل زوجة المواطن في الضمان

الضمان الاجتماعي المطور
1:04 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تسجيل زوجة المواطن "غير السعودية" أو مطلقته أو أرملته في الضمان الاجتماعي

عبدالعزيز بن حسن البوق
12:50 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

التطعيم ضد الأنفلونزا
12:10 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. مواعيد وأماكن الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية في الرياض

سكني
11:15 ص الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. كيف أحجز "أرضًا مجانية" في سكني؟