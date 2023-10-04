شاهد.. هطول الأمطار جنوب غرب الجوف

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار على أحياء جنوب غرب الجوف لاسيما على الطرق السريعة.

ووثق المقطع، حالة مطرية على أحياء جنوب غرب الجوف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. اضافة اعلان





توقعات حالة الطقس



حالة الخليج العربي



🔴 فيديو

امطار عروس الخنفه

جنوب غرب الجوف

الثلاثاء ١٨ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

3 أكتوبر 2023 م

من | ساير فرحان

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. pic.twitter.com/GcYPsjkrBd — طقس (@tqqs) October 3, 2023

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق,في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.