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شاهد.. نجاة شاب دهسته سيارة وهو نائم على أريكة بهذه الدولة

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الشاب
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وثق مقطع فيديو مشهدا نادر الحدوث في تركيا، والذي أظهر دهس سيارة لشاب وهو نائم على أريكته وهو أمام منزله أو محله التجاري على ما يبدو.

نجاة شاب تركي في أضنة:اضافة اعلان

وبحسب ما تم تداوله، سجلت كاميرات المراقبة في مدينة أضنة التركية لحظة نجاة شاب من موت محقق، بعد اصطدام سيارة بأريكة كان الشاب مستلقياً عليها.

ويظهر الفيديو السيارة وهي تسير مسرعة وبقوة، حيث قطعت الشارع بطريق مفاجيء لتصطدم بأريكة الشاب، حيث قام فزعا من هول الصدمة، بعد أن كتب الله له النجاة من موت محقق.

نجاة قائد مركبة:

وفي وقت سابق نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ، عبدالله المسند، على  حسابه على منصة إكس مقطع فيديو وثق نجاة قائد سيارة من السقوط داخل حفرة عميقة.

ويظهر الفيديو الذي تداوله المسند  السيارة متوقفة بشكل مائل على حافة حفرة وكادت تسقط داخلها، فيما تدخل شخص لمساعدة قائد السيارة باستخدام شيول وتم سحب السيارة بعيدا عن الحفرة .

وعلق المسند على الفيديو بالقول: "كنت أتوقع أن موضوع الآبار المكشوفة، والدحول المفتوحة، قد تم حلها".

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