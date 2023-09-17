شاهد.. مياه الفيضانات تحمل أثاث المطاعم وتغمر الشوارع بهذه الدولة

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لليوم الثاني على التوالي، أصابت الفيضانات المتدفقة مدنًا إسبانية بحالة من الشلل التام، وذلك بعدما ضربت عاصفة شديدة العاصمة مدريد.





تعطل الحركة اضافة اعلان



الفيضانات تغمر المدن والشوارع والطرقات



الفيضانات تحمل أثاث المطاعم وتغمر الشوارع



الفيضانات تصيب إسبانيا بالشلل



وحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسببت العواصف في فيضانات ضخمة أدت لتعطيل الحركة في مناطق مختلفة.وأظهر مقطع فيديو بثته "العربية"، كيف أدى تدفق مياه الفيضانات لحمل ما في طريقها، حتى غمرت الشوارع والطرقات ودخلت على السكان منازلهم.وفي منطقة لاميتيا دي مار، حملت الفيضانات القوية، أثاث المطاعم وهي تدفق بشدة غامرة الميادين في مشهد فاجأ الأهالي الذي أصيبوا بحالة من الفزع.ومنذ يوم أمس، أعلنت السلطات إغلاق الطرق السريعة جزئيًا في عدد من المناطق، بينما تعطلت خدمة المترو على عدة خطوط.