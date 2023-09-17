الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

شاهد.. مياه الفيضانات تحمل أثاث المطاعم وتغمر الشوارع بهذه الدولة

فيضانات-في-أسبانيا
فيضانات في إسبانيا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

لليوم الثاني على التوالي، أصابت الفيضانات المتدفقة مدنًا إسبانية بحالة  من الشلل التام، وذلك بعدما ضربت عاصفة شديدة العاصمة مدريد.


تعطل الحركة اضافة اعلان

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد تسببت العواصف في فيضانات ضخمة أدت لتعطيل الحركة في مناطق مختلفة.

الفيضانات تغمر المدن والشوارع والطرقات

وأظهر مقطع فيديو بثته "العربية"، كيف أدى تدفق مياه الفيضانات لحمل ما في طريقها، حتى غمرت الشوارع والطرقات ودخلت على السكان منازلهم.

الفيضانات تحمل أثاث المطاعم وتغمر الشوارع

وفي منطقة لاميتيا دي مار، حملت الفيضانات القوية، أثاث المطاعم وهي تدفق بشدة غامرة الميادين في مشهد فاجأ الأهالي الذي أصيبوا بحالة من الفزع.

الفيضانات تصيب إسبانيا بالشلل

ومنذ يوم أمس، أعلنت السلطات إغلاق الطرق السريعة جزئيًا في عدد من المناطق، بينما تعطلت خدمة المترو على عدة خطوط.


اقرأ أيضا

حريق
8:46 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

مشاهد مرعبة.. حريق مهول يلتهم إقليم بجاية في الجزائر

الطفلة وفاء
11:03 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

اختنق بقطعة حلوى.. شاهد كيفية إنقاذ هذه الطفلة لشقيقها من الموت

طفلة
10:50 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

شاهد.. طفلة في سكاكا تنقذ أخاها من الاختناق بطريقة احترافية

الطفل
10:37 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

فيديو أبكى الليبيين من الفرحة.. طفل بعد إنقاذه: "أنا عايش.. أنا عايش"

اقرأ أيضا

فيديو نادر للعثيمين: ضحايا الزلازل والسيول شهداء

بالتفاصيل.. المكسيك تكشف عن جثث لمخلوقات فضائية عمرها 1000 عام (فيديو وصور)

أمطار غزيرة وتدفق الشلالات في عقبة ضلع بعسير

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شرق الدرب بجازان

رائع.. شاهد مرور قطار الحرمين تزامنًا مع أمطار وادي الفرع

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

إعصار دانيال
10:18 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

حدثُ نادر.. شاهد البيوت تتطاير في السماء كالأوراق جراء إعصار ليبيا

شلالات مربة
2:49 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

مشاهد تخطف العقول لتدفق شلالات مركز مربة في عسير

سيول شمنصر
9:27 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

تصوير جوي من سيول حرة شمنصير بمحافظة الكامل

2023-09-11_18-39-04
6:14 م الإثنين، 11 سبتمبر 2023

"أمة بئيسة".. فيضان من الخمور في دولة أوروبية بسبب انفجار براميل من المسكرات(فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الملك عبدالعزيز آل سعود 1
8:54 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

اليوم الوطني.. ملامح في مسيرة وكفاح الملك المؤسس لتوحيد المملكة

حساب المواطن (11)
7:57 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

توضيح مهم.. هل يجوز للبنك تجميد دعم حساب المواطن لمن عليه إيقاف خدمات؟

الرحلات البرية
6:44 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منها خيمة رووفنيست فالكون.. 14قطعة أساسية من المعدات لرحلة برية

الدعم السكني
6:14 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

لدعم الأسر في تملك السكن.. 258 مستفيدًا من "سكني" يوميًا

صورة من المأساة في مدينة درنة
5:40 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

منظمة إغاثية: كارثة الفيضانات في ليبيا أشبه بالزلزال

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
4:44 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بالدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة