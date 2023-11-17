شاهد.. مياه الأمطار تغرق موقف سيارات بحي المونسية بالرياض

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق موقف سيارات داخل أحد المباني بحي المونسية في الرياض بمياه الأمطار .





تجمع مياه الأمطار اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



ووثق المقطع المتداول، تجمع ياه الأمطار التي هطلت على منطقة الرياض مساء أمس بموقف سيارات داخل مبنى عقب انحدارها من الشارع العام أمام المبنى دون وجود وسائل لتصريف المياه .وأظهر المقطع، غرق عدد من المركبات داخل موقف السيارات، في ظل الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض والقصيم.كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.