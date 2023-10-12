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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. مُعلم يشرح للطلاب كيفية التيمم بشكل عملي

التيمم
المعلم يشرح طريقة التيمم
أ أ
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أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، معلمًا وهو يشرح لطلابه بشكل عملي كيفية التيمم.

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ويظهر المقطع، المعلم صالح اللزام، وهو يشرح لطلاب الصف الأول المتوسط طريقة التيمم، متبعًا الخطوات الواردة في الكتاب وفق ما يتلو أحد الطلاب . 
ثم بعد أن يفرغ المعلم، يقوم الطلاب بالتيمم بناءً على الطريقة التي يشرحها المعلم لهم، ويقوم باختبارهم من أجل تثبيت المعلومات في أذهانهم. 
وأثار القيديو الذي عرضه حساب "ألميدان التعليمي"، تفاعلاً بين المتابعين الذين أثنوا على طريقة المعلم، قائلين إن التطبيق العملي أكثر فاعلية في التعليم من غيره.


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