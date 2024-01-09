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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. لحظة اقتحام قناة تليفزيونية خلال بث مباشر واختطاف موظفيها

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اقتحام القناة
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في واقعة صادمة، أقدم مسلحون على اقتحام قناة تليفزيونية في الإكوادور، على الهواء مباشرة، قبل أن يختطفوا الموظفين ويبلغوا عن وجود قنابل خارج القناة.

اقتحام قناة تليفزيونية على الهواء

وحسب الفيديو، أظهرت لقطات تلفزيونية حية أشخاصا يغطون رؤوسهم في محطة تلفزيون تي.سي الإكوادورية في مدينة جواياكيل، ويجبرون الموظفين على الانبطاح أرضا، بينما سُمع دوي طلقات نارية وصراخ.

ولم تتضح بعد تفاصيل ما حدث أو هوية المهاجمين، لكن الحادث يأتي في وقت تشهد فيه الإكوادور حالة الطوارئ بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من سجنه.

إعلان حالة الطوارئ

وأمس، أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا حال الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.

وتجيز حالة الطوارئ للحكومة الاستعانة بالجيش لحفظ النظام العام في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك داخل السجون.

وأرفقت حالة الطوارئ مع فرض حظر تجوّل ليلي من الساعة 23,00 وحتى الساعة 05,00 صباحا بالتوقيت المحلي.

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