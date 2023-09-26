شاهد.. كلب يسطو على قارب ويسرق المحفظة والطعام

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أظهر مقطع فيديو التقطه سياح في جزيرة كجاري الأسترالية، كلبًا يسبح إلى قاربهم قبالة الشاطئ ويسرق أشياء من بينها حقيبة يد. اضافة اعلان

وقالت سارة إيزوبيل في منشور عبر موقع "فيسبوك"، إن القارب لم يكن مشغولاً عندما حدده الكلب الدنجو كهدف رئيس للسطو قبالة ساحل جزيرة كوينزلاند.





3 رحلات إلى القارب



وكتبت إيزوبيل: "تمكن هذا الدنجو الذكي من القيام بثلاث رحلات إلى القارب والعودة بينما كنا نركض عائدين من صن سيت بار لإيقافه". "لقد سرق حقيبتي (التي كانت تحتوي على كعكة مافن) ورقائق البطاطس والشوكولاتة وكيس من اللحم"!.وأشارت إلى أنها تمكنت فيما بعد من استعادة حقيبة يدها.وتحث إدارة البيئة والعلوم في كوينزلاند السكان والزوار في جزيرة كجاري على الحفاظ على جميع الأطعمة والقمامة آمنة من كلاب الدنجو، لأنها قد تجعل الحيوانات البرية تفقد خوفها من البشر.