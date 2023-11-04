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شاهد.. غرق سيارة في سيول شمال أملج

سيول أملج
سيول أملج
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق غرق سيارة في سيول وادي مرخ في شمال أملج بمنطقة تبوك.

غرق مركبة في سيول أملجاضافة اعلان


ووثق المقطع، جريان سيول عارمة في وادي مرخ في أملج، وغرق إحدى المركبات، في مجرى الوادي.
وينصح الدفاع المدني بأهمية تجنب مجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول.

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.


 سقوط أحد السيارات في سيول مرخ شمال #أملج 

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