شاهد.. طفلة في سكاكا تنقذ أخاها من الاختناق بطريقة احترافية

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من كاميرا مراقبة في "سكاكا"، يوثق لحظة قيام طفلة بإنقاذ أخيها من الاختناق.

وأظهر الفيديو الأطفال يلهون أمام المنزل وفي لحظة يبدو أن الطفل ابتلع شيئا ووقف في حلقه، فهبت أخته الكبرى وأنقذته بطريقة احترافية، حيث تمكنت من إخراج الشئ الذي وقف في حلقه. اضافة اعلان



على الجانب الآخر، حذر استشاري الطب النفسي د. مشعل العقيل من خطورة تنمر الأهل والأقارب على الأطفال الصغار.





حماية الطفل من التنمر



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وقال العقيل، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا" موجها حديثه للوالدين: أرجوك.. لا تسمح لعم أو خال أو حتى أخ بالتنمر على طفلك ومناداته بأي لفظ مسئ مثل يالدب- أبو راس- أبو عيون وأي مسمى غير اسمه يسبب له الإزعاج".وأضاف العقيل "حماية الطفل جسدياً ونفسياً مسؤولية والديه والموضوع أكبر بكثير من ضحك ومزح وحساسية مفرطة، موضحا أن الضرر في هذه الحالة يظهر بشكل غير مباشر".وأثارت تغريدة العقيل حالة من الجدل، حيث علق عماد الرشودي بقوله "إن منعت العم والخال والأخ ووو... عن التنمر على الولد فلن تستطيع منع الناس في الشوارع ووو.. قوي شخصية ولدك وعزز ثقته بنفسه واتركه يدافع عن نفسه ويرد ويأخذ حقه ويتعلم أن الحياة صعبة ولازم يستعد لها، يكفينا إنتاج جيل سلبي اتكالي يبحث عن شماعة يعلق عليها مشاكل حياته".ورد عليه العقيل بقوله: "إن تنمر ذوي القربى والمفترض منهم الحمايه والدعم أثقل وأشد أثرا".