السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

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شاهد.. سيول عارمة جنوب المجمعة

أمطار المجمعة وسيول
أمطار
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وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول العارمة جنوب المجمعة عصر اليوم السبت، بعد هطول الأمطار الغزيرة على منطقة  الرياض.
وأظهر المقطع جريان وتدفق السيول بالمجمعة، بعد الحالة المطرية الغزيرة على منطقة الرياض، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.




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