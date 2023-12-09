شاهد.. سحب المزن تزين سماء بحرة في مكة المكرمة

سحب المزن في بحرة



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توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



حالة الخليج العربي



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء محافظة بحرة في منطقة مكة المكرمة.وأظهر المقطع، سحب المزن تزين سماء محافظة بحرة، وتبشر بهطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.