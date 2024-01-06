السبت، 24 جمادى الثانية 1445 ، 06 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على قرية المشاش بمنطقة مكة

أمطار قرية المشاش
أمطار قرية المشاش
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على قرية المشاش بمحافظة الجائزة في منطقة مكة المكرمة.

أمطار على قرية المشاشاضافة اعلان


ووثق المقطع، أجواء ماطرة على قرية المشاش، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وقالت الأرصاد “يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق “جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية”.

حال الخليج العربي


وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر هي “شمالية إلى شمالية غربية” بسرعة 15-30 كم/ساعة، على الجزء الشمالي والأوسط.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحري “جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي”.

أما بالنسبة لارتفاع الموج، فإنها تتراوح بين نصف المتر إلى متر، ويصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد.

وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين”.

اقرأ أيضا

شاهد.. تجاوز خاطئ يتسبب في كارثة على أحد الطرق بالصين

انهيارات صخرية بعد هطول الأمطار على طريق جبل منجد في هروب جازان

مشهد طريف لقطط برية تداعب مواطنا في صحراء البر

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تحول ليل حفر الباطن إلى نهار

شاهد.. أمطار غزيرة على رفحاء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

Capture 9:01 م الخميس، 04 يناير 2024

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول في جازان

أمطار رفحاء 6:06 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

شاهد.. أمطار غزيرة على رفحاء

أمطار القصيم 8:57 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

شاهد.. أمطار وسيول شمال شرق القصيم

WhatsApp Image 2023-12-13 at 8.05.43 PM 9:09 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

مشهد مذهل للإبل تحت زخات المطر

اقرأ أيضا

ا
7:28 م الإثنين، 01 يناير 2024

كأنها لعبة .. مشهد مروع لسقوط مركبة من منحدر جبلي بدولة عربية

أمطار القصيم
8:57 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

شاهد.. أمطار وسيول شمال شرق القصيم

ل
7:51 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

مشهد مذهل لخروف يصرع حصانا

WhatsApp Image 2023-12-31 at 5.15.15 PM
6:22 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

"تتأرجح يمينا ويسارا".. الهواء يتلاعب بطائرة قبل هبوطها في أسكتلندا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

معلم متاقعد
10:09 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. رسالة مؤثرة من معلم متقاعد قبل مغادرته لمدرسته (فيديو)

منصة قوى
8:06 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. كيف يمكن استرجاع رسوم تأشيرة العمل حال إلغائها؟

التأمينات الاجتماعية1
7:00 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. التأمينات: المستفيد يستحق دعم ساند للمرة الثانية بهذا الشرط

السيارات - حادث - حوادث السيارات -فحص - التأمين
6:02 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. طريقة حجز موعد الفحص الدوري للسيارات 1445

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:52 م السبت، 06 يناير 2024

توضيح مهم من التأمينات بشأن إلغاء مدة الاشتراك

WhatsApp Image 2024-01-06 at 4.23.09 PM
5:26 م السبت، 06 يناير 2024

لمن يقل عمره عن 21 سنة .. شروط ومميزات الحصول على تمويل شركة تسهيل الجديد