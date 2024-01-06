شاهد.. حالة مطرية غزيرة على قرية المشاش بمنطقة مكة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على قرية المشاش بمحافظة الجائزة في منطقة مكة المكرمة.





أمطار على قرية المشاش اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حال الخليج العربي



ووثق المقطع، أجواء ماطرة على قرية المشاش، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.وقالت الأرصاد “يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق “جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية”.وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر هي “شمالية إلى شمالية غربية” بسرعة 15-30 كم/ساعة، على الجزء الشمالي والأوسط.ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحري “جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي”.أما بالنسبة لارتفاع الموج، فإنها تتراوح بين نصف المتر إلى متر، ويصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد.وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين”.