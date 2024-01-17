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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على طريق "حائل - القصيم"

أمطار المملكة
أمطار طريق حائل - القصيم
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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة على طريق "حائل - القصيم"، مساء اليوم الأربعاء.

أمطار غزيرة على طريق حائل - القصيماضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو أجوار ماطرة ورياح نشطة على طرق "حائل - القصيم"، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي و من متر إلى مترين على الجزء الأوسط و الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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