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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على الشرائع

أمطار شرائع مكة
أمطار شرائع مكة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء شرائع مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد.

هطول أمطار غزيرةاضافة اعلان


ووثق المقطع، حالة مطرية غزيرة على شرائع مكة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وتشهد منطقة مكة المكرمة، حالة من التقلبات الجوية، تتمثل في هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وبرد مع جريان السيول بعدة أحياء.
كذلك أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون البرتقالي لأهالي منطقة مكة المكرمة، خاصة العاصمة المقدسة، بشأن التقلبات الجوية، خلال الساعات القادمة، والتي تشمل هطول أمطار وجريان للسيول وتساقط البرد وعواصف رعدية،  تستمر للحادية عشرة مساء، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية الحدود الشمالية والجوف.


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