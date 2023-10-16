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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. حالة مطرية غزيرة شمال شرق جازان

أمطار غزيرة
أمطار
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على أحياء شمال شرق جازان.

حالة مطرية غزيرة

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ووثق المقطع حالة من التقلبات الجوية على أحياء شمال شرق جازان، تمثلت في حالة مطرية غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية


تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر نصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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