شاهد.. حالة مطرية غزيرة بمحافظة الحرث

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء محافظة الحرث بمنطقة جازان، مساء اليوم الخميس.





أمطار على الحرث اضافة اعلان



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امطار الخشل بمحافظة الحرث

بمنطقة #جازان

الخميس ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

12 أكتوبر 2023 م

من | محمد الازيبي

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. pic.twitter.com/ptX4oyf8n3 — طقس (@tqqs) October 12, 2023

ووثق مقطع فيديو أجواء ماطرة على أحياء الحرث، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.