شاهد.. جريان وتدفق سيول شعيب الأرطاوي جنوب القصيم

سيول جنوب القصيم اضافة اعلان



سيول وبرد وصواعق رعدية



توقعات حالة الطقس



أمطار رعدية غزيرة



#شاهد جريان قوي لشعيب الأرطاوي جنوب الغيدانية جنوب #القصيم

السبت ٤ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ

رصد : @turkeyalshlahy pic.twitter.com/WiFmomXtsm — FAHAD (@FAHAD_1322) November 18, 2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان وتدفق سيول شعيب الأرطاوي جنوب منطقة القصيم.وأظهر مقطع فيديو تدفق وجريان السيول جنوب منطقة القصيم، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأحمر لأهالي منطقة مكة المكرمة، حيث توقع حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.وتوقع المركز، هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية على أحياء محافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة.ومن المتوقع أن تستمر الحالة، بمشيئة الله، حتى الساعة الـ 11 من مساء يوم غد الأحد.وكان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك مرتفعات عسير والباحة.