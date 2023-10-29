شاهد.. جريان سيول ينبع النخل بالمدينة المنورة

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في قرية ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة، عبد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.





سيول ينبع النخل اضافة اعلان



أمطار وسيول وبرد



سحب رعدية ممطرة



سيول #ينبع النخل الان س ١.٣٠ ص ليلة الأحد ١٤ ربيع اخر ١٤٤٥

📷 ماهر الجهني pic.twitter.com/jKbKgjSEx3 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 28, 2023

وأظهر المقطع، جريان سيول ينبع النخل بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.