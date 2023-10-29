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شاهد.. جريان سيول ينبع النخل بالمدينة المنورة

سيول
سيول ينبع النخل
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وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في قرية ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة، عبد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

سيول ينبع النخلاضافة اعلان


وأظهر المقطع، جريان سيول ينبع النخل بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

أمطار وسيول وبرد


وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة


كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

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