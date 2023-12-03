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شاهد.. جريان السيول كالأنهار شرق مكة المكرمة

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سيول شرق مكة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في أحياء شرق منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد.
وأظهر مقطع فيديو أجواء ولقطات لجريان السيول شرق مكة المكرمة، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.


حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة بأتجاهـ مضيق باب المندب كما تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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