الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد. جريان السيول في محافظة رجال ألمع

سيول رجال المع
سيول رجال ألع
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
ووثق المقطع، مشاهد لجريان سيول رجال ألمع، بعد هطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.اضافة اعلان

أمطار وبرد وسيول


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.
في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزءالأوسط ومع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

اقرأ أيضا

أمطار غرب المدينة
6:08 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات جنوب غرب المدينة

2023-09-21_02-49-24
5:18 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

"فإنها من تقوى القلوب".. مسن معاق يذهب إلى الصلاة حبوا (فيديو)

2023-09-21_02-15-01
2:27 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

ثمانيني بريطاني ينطق الشهادتين ويعلن إسلامه

WhatsApp Image 2023-09-21 at 1.33.03 AM
1:38 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

ردة فعل غير متوقعة من بايدن أوقعت الرئيس البرازيلي في حرج شديد

اقرأ أيضا

شاهد.. أمطار غزيرة وصواعق تضيء سماء جازان

صواعق تشعل حريقاً في وادي نعمان جنوب شرق مكة

أمطار غزيرة وبرد على السيل الصغير شمال الطائف

لحظة تصادم سيارات بعد وقوف مفاجئ على طريق عام

بروق شديدة تضيء سماء أحياء جنوب الليث

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار وسيول شرق الكامل 12:48 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول شرق الكامل بمكة المكرمة

أمطار حي شهار 9:52 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة بحي شهار في الطائف

سيول وادي حورة 8:20 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

جريان سيول عارمة في وادي حورة شمال مكة

أمطار المملكة 15 6:09 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

جريان سيول الجرنافه جنوب المدينة المنورة

اقرأ أيضا

Screenshot_2023-09-19-20-54-23-17_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
8:57 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

فيديو مؤثر لأب يحتضن ابنه المتوفي ويقبله للمرة الأخيرة

صاعقة
7:59 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مشهد مرعب .. صاعقة تضرب مصطافين على سواحل ميتشواكان المكسيكية

حبات ثلج -- ثلوج
6:18 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بالفيديو.. أمطار غزيرة وبرد بأحجام كبيرة على محافظة بارق

Screenshot_2023-09-19-02-07-20-93_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
2:11 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

مشهد مذهل لزبد البحر في كندا بعد العاصفة الاستوائية "لي"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الاحوال المدنية
9:53 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

الأحوال المدنية تنفي الإعلان عن وظائف وتوجه رسالة للمستفيدين

Capto_Capture 2023-09-21_09-46-22_PM
9:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

شاب سوري"عامل باليومية" لـ 9 سنوات.. يعود لدراسته ويلتحق بكلية الطب (تفاصيل مؤثرة)

الطقس - الرياض - سحب - امطار
9:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

تنتهي الجمعة.. الأرصاد ينبه والدفاع المدني يحذر سكان الرياض

أهم 10
8:51 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة لسكان جدة وتحذير عاجل من الأرصاد

أمطار المملكة 17
8:06 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

توقعات بتقلبات جوية ملموسة على المملكة في هذا الموعد

حساب المواطن
7:20 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

عند حذفه بالخطأ.. بهذه الطريقة يمكنك استرجاع حساب المواطن