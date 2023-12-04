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شاهد.. جريان السيول شمال غرب مكة المكرمة

سيول غرب مكة
سيول
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول في أحياء شمال غرب مكة المكرمة.

سيول في مكة


ووثق المقطع، لقطات ومشاهد لجريان وتدفق السيول شمال غرب مكة، بعد الحالة المطرية ، على المنطقة، جعلها الله امطار خير وبركة.

وبالأمس،  هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.
 جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة بأتجاهـ مضيق باب المندب.
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