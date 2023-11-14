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شاهد.. جريان السيول جنوب المدينة المنورة

سيول أمطار
أمطار وسيول
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيدي وثق جريان سيول الحنو  جنوب المدينة المنورة بعد الحالة المطرية على المنطقة.

أمطار وسيولاضافة اعلان


وأظهر مقطع فيديو أجواء ماطرة وجريان للسيول في الحنو، بعد الحالة المطرية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقع المركز الوطني للأرصاد (NCM) ابتداءً من فجر غدٍ الأربعاء، انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة الصغرى على عدة مناطق خلال الساعات القادمة.

انخفاض الحرارة بعدة مناطق


وتشمل الحالة الجوية، كل من الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم وشمال منطقة #المدينة_المنورة، ويتوقع أن تتراوح بين ( 12ْ- 9ْ ) بمشيئة الله.

الدفاع المدني يحذر الجميع


من جهتها،÷دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع المسارات والطرق الرئيسة.

وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وإبعاد الأطفال عن مناطق تجمعات المياه.

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