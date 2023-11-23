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شاهد.. بروق شديدة تضيء السماء شمال شرق القصيم

البرق في السماء
البرق
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر بروق شديدة تضيء أحياء شمال شرق القصيم، خلال الساعات القليلة الماضية.

ووثق المقطع، بروق شديدة أضاءت سماء أحياء شمال شرق القصيم، في ظل حالة من التقلبات  الجوية على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس


وفي تقريره عن حالة الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

غبار ورياح نشطة


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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