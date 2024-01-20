شاهد .. بردية كثيفة جنوب شرق الطائف

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وثق مقطع فيديو متداول، تساقط كثيف لحبات البرد، على قرية الدار الحمراء ببني سعد جنوب شرق محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، عصر اليوم السبت.





بردية كثيفة جنوب الطائف اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس اليوم



حالة الخليج العربي



#شاهد بردية كثيفه على الدار الحمراء ببني سعد جنوب شرق محافظة #الطائف

السبت ٨ رجب ١٤٤٥هـ

عبر : @1984_asd pic.twitter.com/0xO7K232Pn — FAHAD (@FAHAD_1322) January 20, 2024

وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وبردية كثيفة على أحياء جنوب شرق الطائف، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.