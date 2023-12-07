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شاهد.. السيول تقطع الطريق العام بين مكة المكرمة وعمق

سيول مكة
سيول منقولة
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وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على أحياء غرب مكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء.

سيول منقولة



وأظهر مقطع فيديو سيول منقولة  تقطع الطريق العام بين مكة المكرمة وعمق، في ظل استمرار الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة.اضافة اعلان

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ويصل الى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حركة وسرعة الرياح

ويصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ويكون مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة, ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.


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