الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

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شاهد.. السيول تتدفق كنهرٍ جارٍٍ شرق القنفذة

سيول القنفذة
سيول القنفذة
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وثق مقطع فيديو متداول، أجواء شرق القنفذة بالتزامن مع هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول خلال الساعات القليلة الماضية.

أمطار غزيرة وسيولاضافة اعلان


ووثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان السيول كنهر جارٍ شرق القنفذة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.
كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حالة الخليج العربي


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متربن على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

# الأرصاد

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