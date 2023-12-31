شاهد.. أمطار وسيول شمال شرق القصيم

أمطار وسيول في القصيم اضافة اعلان



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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخيار وجريان السيول في أحياء شمال شرق القصيم.ووثق مقطع فيديو أجواء شمال شرق القصيم، بالتزامن مع هطول الأمطار وجريان السيول الهادرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.