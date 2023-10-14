الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. أمطار وتساقط حبات برد على الريث شمال جازان

أمطار الريث
أمطار الريث
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت هطول الأمطار وتساقط حبات البرد على أحياء الريث شمال منطقة جازان .

أمطار وبرد على  الريث اضافة اعلان


ووثقت المقاطع أجواء ماطرة وتساقط البرد على أحياء الريث، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة.

حالة الخليج العربي


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً من شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.


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