شاهد.. أمطار وتساقط البرد على أحياء جنوب غرب العيص

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار وتساقط البرد، على أحياء جنوب غرب محافظة العيص مساء اليوم السبت. اضافة اعلان





أمطار جنوب غرب العيص



أمطار حضر جنوب #الشبحة القريب

جنوب غرب محافظة #العيص

السبت ١٥ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

عبر : @tqqso pic.twitter.com/LlcjttUtbS — FAHAD (@FAHAD_1322) September 30, 2023

ووثق المقطع، أجواء ماطرة على أحياء جنوبي غرب العيص، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.توقعات حالة الطقسوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.حالة الخليج العربيفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.