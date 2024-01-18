شاهد.. أمطار وبرد على الزلفي

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير وتساقط حبات البرد على الزلفي، بمنطقة الرياض.





أمطار وبرد على الزلفي



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أمطار مع برد خفيف على محافظة #الزلفي

الخميس ٦ رجب ١٤٤٥هـ

عبر : @mdswjf pic.twitter.com/nWLJ3D5jc2 — FAHAD (@FAHAD_1322) January 18, 2024

وأظهر مقطع فيديو تساقط البرد وأجواء ماطرة على الزلفي، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل.كذلك على نجران، جازان، عسير والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.