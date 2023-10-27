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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات في نجران

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سيول نجران
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان السيول وتدفق الشلالات شمال غرب حبونا في منطقة نجران.

أمطار غزيرة وسيولاضافة اعلان


وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وجريان السيول على أحد الطرق السريعة في المنطقة، بعد الحالة المطرية الغزيرة خلال الساعات الماضية.
وكما ظهر في المقطع، تسببت الأمطار والشلالات في تبطيء حركة المرور، على أحد الطرق السريعة.

توقعات حالة الطقس


وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية. وتشمل الأجزاء الجنوبية (صحراء الربع الخالي).

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على اجزاء من مناطق الرياض، نجران و المدينة المنورة.


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