الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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شاهد.. أمطار غزيرة وسيول عارمة شرق الطائف

سيول الطائف
سيول الطائف
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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول العارمة شرق الطائف في منطقة مكة المكرمة بعد الحالة المطرية.

سيول شرق الطائفاضافة اعلان

وأظهر المقطع المتداول، مشاهد ولقطات لجريان السيول العارمة على مد البصر في أحياء شرق الطائف، بعد هطول الأمطار الغزيرة جعلها الله أمطار خير وبركة.

شبورة مائية وضباب

من جهته، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد - بمشيئة الله - , من شبورة مائية ( ضباب خفيف ) , على محافظتي الرايس وينبع تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية إلى ( ٣ - ٥ ) كيلومترات .
وبين المركز أن الحالة تبدأ عند الساعة ٢ صباحًا من يوم غدٍ الثلاثاء , وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساء .

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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