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شاهد.. أمطار غزيرة وتجمعات للمياه غرب بريدة

أمطار غرب بريدة
أمطار غرب بريدة
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وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار الخير على أحياء غرب بريدة بمنطقة القصيم.

أمطار غرب بريدةاضافة اعلان


وأظهر المقطع، أجواء ماطرة وتجمعات للمياه، في أحياء غرب بريدة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

يأتي ذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق على مستوى المملكة.

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية، وطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.
في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

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