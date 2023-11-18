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شاهد.. أمطار غزيرة وبرد وسيول جنوب الرس

سيول الرس
أمطار وسيول الرس
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية في محافظة الرس بمنطقة القصيم.

أمطار وسيول وبرداضافة اعلان


ووثق مقطع فيديو أجواء ماطرة وجريان السيول وتساقط كثيف للبرد، في ظل استمرار الحالة المطرية بعدة مناطق.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
أمطار رعدية غزيرة
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك مرتفعات عسير والباحة.
حالة الخليج العربي
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر , وحالة البحرخفيف الموج .

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