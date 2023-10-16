شاهد.. أمطار غزيرة وبرد وتدفق الشلالات بالطائف

أمطار وشلالات الطائف اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية





أمطار وخيرات على الفيصلية في #الطائف

الإثنين ١ ربيع الثاني ١٤٤٥هـ

رصد : @abo_yzan47 pic.twitter.com/daKQU2WaXF — FAHAD (@FAHAD_1322) October 16, 2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد وتدفق الشلالات بأحياء محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.ووثقت مقاطع فيديو حالة مطرية غزيرة وتدفق الشلالات في أحياء الفيصلية وعقبة المحمدية بشفا الطائف، بعد هطول الأمطار الغزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية و الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.