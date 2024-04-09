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شاهد.. أمطار غزيرة وبرد على كثيف على علقان غرب تبوك

البرد والأمطار
أمطار وبرد على علقان
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تساقط كثيف لحبات البرد على أحياء مركز علقان غرب منطقة تبوك.

تساقط البرد في مركز علقاناضافة اعلان

وأظهر المقطع، تساقط البرد بغزارة على أحياء مركز علقان، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
وخلال المقطع، قال أحد الأشخاص موثقا مشاهد هطول الأمطار وتساقط البرد "اللهم لك الحمد" تساقط البرد والأمطار على علقان في تبوك.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم والشرقية.

في حين يتوقع هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الغربية من الجوف والحدود الشمالية مصحوبة برياح نشطة.

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