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شاهد.. أجواء الربيع في الصمان بعد هطول الأمطار

الصمان
أجواء الربيع في الصمان
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وثق مقطع فيديو متداول، أجواء الصمان جنوب شرق حفر الباطن، في المنطقة الشرقية بعد هطول أمطار الخير على المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

أجواء الربيع في الصماناضافة اعلان


وأظهر المقطع، امتداد العشب والمساحات الخضراء على مد البصر، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.

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