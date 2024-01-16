شاهد.. أجواء الربيع في الصمان بعد هطول الأمطار

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وثق مقطع فيديو متداول، أجواء الصمان جنوب شرق حفر الباطن، في المنطقة الشرقية بعد هطول أمطار الخير على المنطقة خلال الأسابيع الماضية.





أجواء الربيع في الصمان اضافة اعلان





من جهته أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أنه لم يتم تسجيل أي حرارة صفرية حتى الآن في السعودية.



استمرار الشتاء الدافئ



وقال عبر حسابه الرسمي في منصة إكس : "لم نلامس الصفر المئوي حتى الآن، ونتوقع استمرار الشتاء الدافئ وفقًا للتقارير المناخية، وفرصة تأثر المملكة بموجات باردة واردة بمشيئة الله، وما زلنا في النصف الأول من فصل الشتاء".



توقعات حالة الطقس



توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض، القصيم، وسماء غائمة جزئيا إلى غائمة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل الخليج العربي و مرتفعات جازان ، عسير والباحة.







📍 شاهد

ربيع مميز للصمان ١٤٤٥هـ 😍👌🏻

جنوب شرق #حفرالباطن

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. pic.twitter.com/mvsqych8ez — طقس (@tqqs) January 16, 2024

وأظهر المقطع، امتداد العشب والمساحات الخضراء على مد البصر، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة.