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سجين مخدرات يروي قصته: أغروني بنصف مليون ريال فخسرت أسرتي وأهلي(فيديو)

سجين
قصة سجين من خلف القضبان
أ أ
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"كانت الحياة تسير بهدوء، وانا أعيش مع أولادي وأسرتي حتى أتى إلى رجل وقال لي فيه شحنة تريلات سوف تأتي إلى الرياض، ومطلوب منك تنزلها وتاخذ نصف مليون ريال.اضافة اعلان
سألته وش فيها؟ قال: حبوب!!".

بداية الطريق إلى الهاوية

كانت هذه بداية الطريق إلى الهاوية ودخول السجن لأحد المواطنين، الذي يحكي قصته من وراء القضبان في فيديو منشور على صفحة وزارة الداخلية الرسمية في "إكس".
يقول السجين: أغراني الرجل بالمبلغ الكبير وقبلت المهمة السيئة، وما حسيت بعدها بشئ إلا وأنا في قبضة القوات الأمنية.

ماذا يفعل المال إذا خسرت نفسك وناسك؟

ويضيف: ياليتني ما سمعت كلامه، ولا طمعت في أي فلوس، ولا مال الدنيا كلها يعوضني عما فقدته.
كان عندي طفل عمره 5 شهور فقط، وقت ما تم القبض علىّ، الآن عمره 5 سنوات ونصف، فماذا تفعل الأموال وأنا في هذا المكان بعيدا عنه وعن أسرتي؟

المخدرات ما فيها إلا الدمار والهلاك

ويقول: المخدرات ما فيها إلا الدمار والهلاك، وضعوني كبش فداء في الواجهة، ولما اتمسكت حسيت إن الدنيا انقلبت فوق رأسي.
ضعيت زوجتي وضغيت ولدي وأمي وأخواتي واخواني، لم يبق لي شئ، أمي مرضت وعيونها راحت من كثر ما تبكي علي.
ويؤكد: لو رجع بي الزمن ما أقرب على أي شئ ممنوع.

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