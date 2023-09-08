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رسميًا.. 7 حالات تتيح للطالب الغياب بعذر وعدم الحسم من درجات المواظبة (فيديوجراف)

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 حددت وزارة التعليم، سبعة إجراءات يتعين على الطلاب الالتزام بها للسماح لهم بالغياب دون تأثير على درجات المواظبة، على النحو التالي:اضافة اعلان
1- مراجعة الجهات الرسمية. 
2- ما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل.
3- مراجعة وحدة الرعاية الطلابية. 
4- الإجازة المرضية. 
5- وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة.
6- مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية. 
7- مرافقة صحية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى.

 


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