رسميًا.. 7 حالات تتيح للطالب الغياب بعذر وعدم الحسم من درجات المواظبة (فيديوجراف)

حددت وزارة التعليم، سبعة إجراءات يتعين على الطلاب الالتزام بها للسماح لهم بالغياب دون تأثير على درجات المواظبة، على النحو التالي:
1- مراجعة الجهات الرسمية.
2- ما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل.
3- مراجعة وحدة الرعاية الطلابية.
4- الإجازة المرضية.
5- وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة.
6- مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.
7- مرافقة صحية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى.
رسميًا.. 7 حالات تتيح للطالب الغياب بعذر وعدم الحسم من درجات المواظبة pic.twitter.com/iIsnzITjum— صحيفة تواصل (@twasulnews) September 8, 2023