رسميًا.. 7 حالات تتيح للطالب الغياب بعذر وعدم الحسم من درجات المواظبة (فيديوجراف)

أ أ

حددت وزارة التعليم، سبعة إجراءات يتعين على الطلاب الالتزام بها للسماح لهم بالغياب دون تأثير على درجات المواظبة، على النحو التالي: اضافة اعلان

1- مراجعة الجهات الرسمية.

2- ما تقرره الأنظمة واللوائح فيما يتعلق بحماية الطفل.

3- مراجعة وحدة الرعاية الطلابية.

4- الإجازة المرضية.

5- وفاة أحد الأقارب إلى الدرجة الرابعة.

6- مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية.

7- مرافقة صحية لأحد الأقارب من الدرجة الأولى.