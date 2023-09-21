ردة فعل غير متوقعة من بايدن أوقعت الرئيس البرازيلي في حرج شديد

مصافحة بعد اللقاء: اضافة اعلان



حرج شديد



وثق مقطع فيديو ردة فعل غريبة من الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء لقائه برئيس البرازيل خلال مؤتمر صحفي.وبينما توجه الرئيس البرازيلي نحو نظيره الأمريكي ليصافحه بعد انتهاء المؤتمر ، تجاهل بايدن الأمر برمته وأشار بيده للجمهور ثم انصرف.وفيما يبدو فإن بايدن لم يلحظ توجه نظيره البرازيلي نحوه، بينما شعر الأخير بالحرج الشديد وانصرف مسرعا.وفي لقطات فيديو عديدة ظهر فيها الرئيس الأمريكي وهو يقوم بتصرفات غريبة وغير مبررة أرجعها البعض لكبر سنه.وفي وقت سابق، تعرض الرئيس الأميركي لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك.خلال المؤتمر الذي أجراه الرئيسان في واشنطن، أظهر بايدن عن طريق الصدفة ورق التقطتها عدسة الكاميرا تظهر أسماء الصحفيين الذين سيوجهون الأسئلة.وتمكنت صحيفة " نيويورك بوست" من التقاط صورة للورقة التي كتب عليها السؤال الأول:"كيف تربطون أولويات سياستكم الداخلية بسياسة خارجية قائمة على التحالف؟".وفوق مجموعة الأسئلة ظهرت صورة صحفية من أصول هندية عاملة في "لوس أنجلوس تايمز"، تدعى كورتني سوبرامانيان، حيث كتب اسم عائلتها بشكل واضح تجنبا لوقوع بايدن في الحرج.https://twitter.com/marsdnews24/status/1704619228236509531?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1704619228236509531%7Ctwgr%5Ec6d264a0eea5b6e9c3b70eaf1ebbb10ed812b814%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fal-marsd.com%2Farticle%2F183489%2FD8AFD988D984D98AD8A9%2FD8B4D8A7D987D8AF-D8B1D8AFD8A9-D981D8B9D984-D8B1D8A6D98AD8B3-D8A7D984D8A8D8B1D8A7D8B2D98AD984-D8A8D8B9D8AF-D8A3D986-D8AAD8ACD8A7D987D984D987-D8A8D8A7D98AD8AFD986-D988D984D985-D98AD8B5D8A7D981D8ADD987