رائع.. شاهد مرور قطار الحرمين تزامنًا مع أمطار وادي الفرع

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مع استمرار الحالة المطرية الغزيرة المصحوبة برياح وسيول وحبات البرد، تتعرض مناطق مختلفة من المملكة لأجواء متقلبة وطقس غير مستقر. اضافة اعلان



مرور قطار الحرمين تزامنًا مع الأمطار

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد رائع لمرور قطار الحرمين تزامنًا مع أمطار وادي الفرع بالمدينة.

ومر قطار الحرمين، منسحبًا بشكل لفت أنظار الأهالي في منظر جميل بالتزامن مع جريان السيول وتساقط الأمطار بالمدينة ووادي الفرع.



أمطار وسيول ورياح متربة على 4 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى منطقة مكة المكرمة.



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

