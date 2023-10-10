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صحيفة تواصل الالكترونية

(فيديو)

حيلة ذكية.. هذا ما فعله قائد مركبة لإنقاذ ناقة وصغيرها

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جمل
أ أ
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وثق مقطع فيديو حيلة ذكية لجأ إليها قائد مركبة لإنقاذ ناقة وصغيرها عندما وجدهما على طريق سريع تسير عليه المركبات.

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ونزل قائد المركبة سريعا وأمسك بالصغير وحمله بعيدا في الوقت الذي أسرعت فيه الأم لحماية الصغير.

وبتلك الطريقة تمكن الرجل من إنقاذ الناقة وصغيرها بالفعل وأبعدهما بعيدا عن الطريق.

واقعة سابقة

في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق خلاله مواطن، حادثا تعرض له، حيث صدم بسيارته بعيرا سائبا على الطريق.

وأظهر الفيديو، الجمل ملقى على الأسفلت، في منتصف الطريق، ويبدو أنه أصيب جراء الصدمة، ولم يتمكن من النهوض، بينما قال الشخص إنه صدمه بسيارته.

وتابع مصور الفيديو أن الحادث انتهي دون تعرضه للإصابة، وبأضرار بسيطة في المركبة، فيما أظهرت الصورة زجاجا مهشما، وخدوشا بأحد جوانب السيارة.

وطالب المواطن الذي تعرض للحادث، عبر مقطع الفيديو الذي سجله ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أصحاب الإبل السائبة إلى عدم تركها على الطريق، والاهتمام بها أو بيعها.




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