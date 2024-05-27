الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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حوّله إلى لعبة بقرونه.. ثور جاموس يطيح بأسد لعدة مرات في مواجهة مثيرة

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المعركة
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، مطاردة مثيرة  بين ثور جاموس وأسد حاول افتراسه.

مواجهة بين ثور وأسد:

وأظهر مقطع الفيديو المتداول صمود غير مسبوق للثور الذي أطاح بالأسد لعدة مرات ولم يستطع التغلب عليه.اضافة اعلان
كما أظهر مقطع الفيديو أيضا عدم هروب الثور، وكلما حاول الأسد أن يفترسه طرحه أرضا لعدة مرات وصار بين يديه كالدمية.

ثور يهاجم أسدا:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا لا يصدق في معركة دارت بين ثور وأحد الأسود.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول قطيعا من الجاموس، تمكن الأسد بالإمساك من أحد أفراده وطرحه أرضا.
وعند قيامه بافتراسه حيث لم يستطع الثور التحرك، أقدم ثور آخر على مهاجمة الأسد.
وقد أظهر مقطع الفيديو جرأة فائقة من الثور والذي قام بالهجوم على الأسد وضربه بقرونه، حيث قذفه لأمتار في الهواء كأنه لعبة طفل، وذلك لأجل تخليص أحد أفراد القطيع من براثن الأسد.

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