"حسن الخاتمة".. وفاة مسن أمام باب مسجد أثناء ذهابه لصلاة الفجر

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أظهر مقطع فيديو وفاة رجل مسن على باب المسجد أثناء ذهابه لتأدية صلاة الفجر.





الوصول لباب المسجد

حسن الخاتمة





وتداول أصدقاء المهندس الفقيد، صورًا للمهندس الراحل على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وسط حالة حزن بين الأصدقاء، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.



مداومًا على صلاة الفجر





وقال أقارب المتوفي، إن الفقيد كان مداوماً على أداء الصلوات فى وقتها ، وكان حريصاً على أداء صلاة الفجر فى المسجد، فضلاً عن تمتعه بسمعة طيبة بين الأهل و الأصدقاء وكل من تعامل معه.













رجل توفى على باب المسجد أثناء ذهابه لصلاة الفجر 🥺 pic.twitter.com/uN91jRk8Uq December 12, 2023 و أضاف أقارب المتوفى، فوجئنا بوفاة الفقيد أثناء أداء صلاة الفجر بالمسجد، ما أحزن الجميع، لكن عزائنا أن توفى ساجداً لله، و أن المولى عز وجل أحسن خاتمته فى موضع لا يتحقق إلا للمخلصين الأنقياء.

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وخلال الفيديو ينجح المسن في الوصول إلى باب المسجد ثم يهم بالإمساك بالحذاء لكنه يسقط بشكل مفاجئ.وعقب انتشار الفيديو، عبّر عدد من المغردين عن أمنيتهم بلقاء نفس المصير وحسن الخاتمة.وفي واقعة أخرى لقى مهندس شاب من محافظة قنا (صعيد مصر)، ربه ساجدًا بين يديه في صلاة الفجر ، أثناء سجوده في صلاة الفجر في أحد مساجد المدينة.وأكد شهود عيان، أن الفقيد الشاب توفى أثناء السجود فى صلاة الفجر، و كان من الحريصين على أداء صلاة الفجر بالمسجد.