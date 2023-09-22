حالة مطرية غزيرة على محافظات منطقة جازان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة مطرية غزيرة على محافظات جازان.



أمطار بجازان



ووثق المقطع، الذي نشره حساب طقس العرب في منصة إكس "تويتر سابقا"، أجواء ماطرة وجريان السيول في عدد من محافظات جازان، في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق. اضافة اعلان



وفي وقت سابق، توقع محلل الطقس عادل قازنلي حالة من التقلبات الجوية على المملكة بداية الأسبوع المقبل بمشيئة الله.



تقلبات جوية



وقال قازنلي، في اتصال هاتفي مع قناة "الإخبارية"، إنه من المتوقع حالة من التقلبات الجوية تتمثل في هطول أمطار وكتل هوائية باردة وتدني في درجات الحرارة تبدأ من يوم الأحد المقبل.



وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.



سماء غائمة



في حين تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة و نجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.





