جنود الاحتلال يأدون صلاة يهودية داخل مسجد بعد اقتحامه.. شاهد ماذا يحدث في جنين؟

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نشرت وسائل إعلام عبرية، فيديو صادم لاقتحام جنود الاحتلال مسجدًا في مدينة جنين بالضفة الغربية بفلسطين، حيث دنسوه وأدوا صلاة تلمودية داخله، ما أثار غضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





الوزير المتطرف بن غفير يشد بهم

صلاة يهودية



الجندي عم يقول فقط لا اله الا الله بالعبري. ماله؟ نحن ولاد عم في الديانة. تلاوات توراتية في قلب مسجد في جنين ردا على تكسير قبر سيدنا يوسف.الجندي عم يقول فقط لا اله الا الله بالعبري. ماله؟ نحن ولاد عم في الديانة. pic.twitter.com/SeRictnLGB December 14, 2023

وعلى الرغم من الغضب إلا أن وزير الأمن القومي للاحتلال "المتطرف" إيتمار بن غفير، أشاد باقتحام الجنود المسجد وأدائهم صلاة يهودية داخله.ونشر بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، في تدوينة على حسابه في تليغرام شريط فيديو قصير لجندي وهو يتلو صلاة يهودية من خلال مكبرات صوت المسجد.وكتب بن غفير: "صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين".ولم يتم ذكر اسم المسجد وما إذا كان في مدينة جنين أو مخيمها ولكن يظهر الجندي وهو عند محراب المسجد بحذائه.وكان جيش الاحتلال بدأ منذ 3 أيام عملية عسكرية واسعة في مدينة ومخيم جنين.ويسمع في خلفية صورة الجندي، جندي آخر وهو يقول "نحن في مسجد بجنين".ثم يبدأ الجندي الآخر بصلاة "اسمع يا إسرائيل"، أو "شيماع إسرائيل" باللغة العبرية.و"اسمع يا إسرائيل" هي صلاة لدى اليهود تؤدى في الصباح والمساء.وقال الجندي عبر مكبر الصوت: "اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا، الرب واحد".وظهر في فيديو أخر جندي أخر وهو يتلو ذات الصلاة من على منبر المسجد.