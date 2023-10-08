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صحيفة تواصل الالكترونية

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ثعبان ضخم يهاجم شاحنة في هذه الدولة.. وبطولة شرطي تنقذ الموقف

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لحظة الإمساك بالثعبان
أ أ
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استطاع شرطي من ولاية أوتار براديش الهندية، أن يمسك  بمسافر غير متوقع على متن شاحنة، عبارة عن ثعبان عملاق.

الإمساك بالثعبان


وكشف مقطع فيديو نشرته شرطة أوتار براديش، عن عملية الإمساك بالثعبان باستخدام حبل وكيس.
وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي" الهندي، فإن طول الثعبان كان يبلغ قرابة 2.5 مترا.

وأثنت الشرطة على الشخص الذي تعامل مع الثعبان الذي التف على دراجة نارية، وحاول الهجوم على الأشخاص الذين كانوا في المكان، بعدما التفّ حول دراجة نارية.

وأشاد العديد من المغردين  بالفيديو وأثنوا على الشرطي "الشجاع" الذي تعامل بحرفية عالية مع الموقف.

وصول الثعبان للشاحنة


ولم تذكر شرطة أوتار براديش كيف وصل الثعبان العملاق إلى الشاحنة التي كانت تتنقل بين عدد من الولايات الهندية.
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