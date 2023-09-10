تصوير جوي لأجمل شلالات وادي نعمان شرق مكة

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وثق مقطع فيديو من الأجواء مشاهد لأجمل شلالات وادي نعمان شرق مكة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

وأظهر المقطع مشاهد من الأجواء لتدفق شلالات وادي نعمان شرق مكة بعد هطول الأمطار على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنعفها البلاد والعباد. اضافة اعلان





توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



ارتفاع الأمواج



تصوير جوي جميل لأحد شلالات وادي نعمان شرق #مكة_المكرمة

الأحد ٢٥ صفر ١٤٤٥هـ

رصد : @khaa189

لجودة أفضلhttps://t.co/7qFcTd4Bi5 pic.twitter.com/LVsXeasvyZ — FAHAD (@FAHAD_1322) September 10, 2023

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي , وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.